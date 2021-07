Van Vleuten maakt favorietenrol waar in Clásica San Sebastián en heeft na olympische triomf al volgend succes beet

De vrouwen reden al hun Clásica San Sebastián, met ook Annemiek van Vleuten aan de start. Een volgend doel kwam er dus al snel aan voor de kersverse olympische tijdritkampioene. Concurrenten genoeg die ook zin hadden in een klassieke zege, maar in de finale stond er geen maat op Van Vleuten.

De vrouwen legden 139,8 kilometer af, met na de beroemde (of beruchte) Jaizkibel ook nog de Gurutze en Murgil Tontorra als beklimmingen op het programma. Vettorello koos na de start al snel het hazenpad. Ze kreeg in de vroege vlucht het gezelschap van nog negen andere rensters: Allen, Gonzalez, Erić, Oyrabide, Cordon-Ragot, Hanson, Korevaar, Duval en Lasa.

VAN VLEUTEN OP LAATSTE KLIM NAAR DE KOP

Op de Jaizkibel maakten ook Santeseban, Muzic en Rooijakkers de sprong naar voren. Die drie reden samen met Baril, Guderzo en vroege vluchtster Cordon-Ragot voorop op vijftien kilometer van de meet. Op de Murgil Tontorra ontbond Van Vleuten haar duivels en ging ze op en over het zestal naar de leiding in de koers.

Het was dan kwestie om in de afdaling stand te houden. De mooie bonus die Van Vleuten bij mekaar had gefietst - zo'n 45 seconden - boden wel perspectief. En inderdaad, geen van de achtervolgsters kon Van Vleuten nog terughalen. De olympisch kampioen tijdrijden soleerde naar winst in de Clásica San Sebastián.