Vanhoucke tevreden met tweede plek in Tour de l'Ain: "Hebben er alles aan gedaan"

Harm Vanhoucke botste in de Franse Alpen op een sterke Michael Storer in de Tour de l'Ain. Vanhoucke was sterk, maar moest tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement.

"We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Uiteindelijk ben ik toch nog tevreden met hoe we het als ploeg gedaan hebben", klinkt het bij Vanhoucke na de derde en laatste etappe. De laatste col van 9 kilometer was de scherprechter van de dag in Frankrijk. Geletruidrager Zimmermann lossen lukte, maar Storer niet. "We hebben het tempo hoog gelegd daar. Toen het werk van Steff Cras en Adreas Kron erop zat, probeerde ik zelf full gass te gaan tot de top. Ik zat toen echt op mijn limiet, maar er kon er nog eentje aanvallen zelfs..." "Dan moet je toegeven dat Storer de sterkste was van de groep. Als ploeg mogen we toch met een tevreden blik terugkijken naar deze driedaagse. Het ziet er goed uit voor de komende races!", besluit Vanhoucke hoopvol.