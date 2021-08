Spektakel ten top met deze freestylers in het BMX: Australiër en Britse met gouden medaille aan de haal op de Spelen

Spektakel hebben de BMX'ers gebracht op de Olympische Spelen, ook in het freestyle-gebeuren. Alle nummers zijn inmiddels achter de rug. Vanaf nu draait het in de wielersport in Tokio om de piste, maar het BMX sloot af met een positieve noot, met olympische titels voor Martin en Worthington

Eerst waren in het BMX de races aan de beurt, met de onwaarschijnlijke triomf van Kimmann bij de mannen (met een barst in de knie!) en Shriever bij de vrouwen, die na haar zege zelfs even niet meer in staat was om te stappen.

Met het BMX freestyle werd de voorbije dagen op de Olympische Spelen nog een andere discipline aangesneden. Daarin komt het spektakel nog meer naar voren en is het vooral de bedoeling om op de BMX de moeilijkst uit te voeren tricks tot een goed einde te brengen.

TWEE MEDAILLES VOOR GROOT-BRITTANIË

Daar slaagde de Australiër Logan Martin het best in bij de mannen. Hij was in het Ariake Sports Park de beste, de Venezolaan Ven en de Brit Brooks pakten respectievelijk zilver en brons. Bij de vrouwen won de Britse Charlotte Worthington, voor de Amerikaanse Hannah Roberts en de Zwitserse Nikita Ducarroz.