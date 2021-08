Zware dag voor INEOS Grenadiers in Ronde van Burgos: Egan Bernal en twee andere renners lopen kneuzingen op en moeten geëvalueerd worden voor morgen

Zowel Egan Bernal, Daniel Martinez als Adam Yates kunnen voor het klassement strijden in de Ronde van Burgos, maar ze zijn alledrie tegen de grond gegaan in de eerste etappe. Daardoor verloren ze al heel wat tijd.

Het is ook nog niet duidelijk of ze morgen wel aan de start van de tweede etappe zullen verschijnen, want ze liepen enkele kneuzingen en schaafwonden op. INEOS Grenadiers laat weten dat de renners geëvalueerd zullen worden met het oog op de etappe van morgen.

MEDICAL UPDATE: @Eganbernal, @danifmartinez96 & @AdamYates7 were all able to remount and finish the opening stage at #VueltaBurgos.



Assessed post-race, the trio have suffered contusions and abrasions and will be monitored overnight by our medical team.https://t.co/GZaZ0OMNJS pic.twitter.com/Tpoe0txmjq