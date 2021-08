🎥 Edward Planckaert is leiderstrui kwijt na tweede rit in Ronde van Burgos

Met een etappe van 175 kilometer van Tardajos naar Briviesca werd woensdag de tweede rit van de Ronde van Burgos gereden.

Edward Planckaert reed na zijn zege van dinsdag in de leiderstrui. Het leek vooraf een etappe voor de sprinters en dat is ook gebleken.

Enkele vluchters probeerden nog het verschil te maken, maar het peloton hield hen constant op een veilige marge.

Juan Sébastian Molano won de massasprint, voor Alberto Dainese van Team DSM. Matteo Trentin werd derde, voor onze landgenoot Jordi Meeus.

Gonzalo Serrano neemt de leiderstrui over van Edward Planckaert. Planckaert heeft in het klassement dezelfde tijd als Serrano, maar omdat hij in de rit voor Planckaert eindigde, krijgt hij de leiderstrui.