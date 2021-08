Deceuninck-QuickStep wil opnieuw primus worden in Ronde van Polen

Deceuninck-QuickStep trekt met stevige ambities naar de Ronde van Polen. Vorig jaar won Remco Evenepoel die rittenkoers.

Joao Almeida is er in Polen, waar van 9 tot en met 13 augustus gekoerst wordt, opnieuw bij. Ook Frans kampioen Rémi Cavagna, de Colombiaan Alvaro Hodeg en onze landgenoten Tim Declercq en Stijn Steels zitten in het team.

"We gaan naar Polen met een sterk team en veel vertrouwen, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt. "Alvaro heeft vorige week in Frankrijk een mooie zege geboekt en zal ook hier een paar kansen krijgen, terwijl we met Joao, Rémi en Mikkel drie jongens hebben die een rol kunnen spelen in de strijd om het algemeen klassement.”

Van Bondt weet ook waar het verschil gemaakt kan worden. “Natuurlijk zullen ook Tim, Ian en Stijn belangrijk zijn voor de ploeg in deze editie, die beslist zal worden op de twee aankomsten bergop en de tijdrit op de voorlaatste dag."