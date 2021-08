Ene dag ziek en andere dag dichte ereplaats: Jordi Meeus legt uit waarom er niet meer in zat in Burgos

Jordi Meeus maakte al verschillende zaken mee in de Ronde van Burgos. Een dichte ereplaats wist hij in de tweede etappe uit de brand te slepen: Meeus kwam als vierde over de streep in de massasprint. Een opsteker, want een dag eerder ging het niet zo goed met hem.

"Na de eerdere problemen met mijn maag, voelde ik me opnieuw vrij goed", zegt Meeus op de site van Bora-Hansgrohe na het behalen van de vierde plaats in rit 2 "We wilden rijden voor een sprint. De jongens controleerden de koers uitstekend en hielden me goed uit de wind."

HECTISHE FINALE

De aanloop verliep dus prima, maar in de slotkilometers was het nog uitkijken. "De finale was vrij tricky en hectisch. In de stad was het veel veranderen van richting en het liep ook lichtjes naar beneden. We kregen de timing niet juist. Ik moest mijn sprint van te ver inzetten."

Het was dan ook onbegonnen werk om alsnog de overwinning te pakken. "De snelheid was er wel, maar het was te laat", analyseert Meeus.