Intermarché-Wanty-Gobert pronkt met komst van Alexander Kristoff, ook landgenoot van hem vervoegt de ploeg

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een grote vis gevangen. Alexander Kristoff, sinds 2018 voor UAE uitkomend, komt volgend jaar bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren rijden. Met Sven Erik Bystrøm maakt nog een andere Noor dezelfde beweging.

Met Kristoff strikt Intermarché-Wanty-Gobert een voormalige winnaar van Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. "Ik voelde dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was", zegt Kristoff. "Ik zal voor het eerst in een team terecht komen waarbij de klassiekers écht prioriteit zijn. Ik ben eveneens aangenaam verrast over de vooruitstrevende aanpak, vooral op gebied van materiaal", geeft Kristoff zijn volgende ploeg een complimentje.

© photonews

Bystrøm zal bij Intermarché-Wanty-Gobert dan weer meer kansen krijgen dan bij UAE. "De belangrijkste factor voor mijn overstap naar het Belgische team is dat ik meer kansen zal krijgen om mijn eigen ambitie waar te maken. Ik hou van de kasseiklassiekers en droom ervan om een ritzege in een Grote Ronde te boeken. Dat is exact wat het team met mij hoopt te bereiken, waardoor het plaatje helemaal past."

Algemeen manager Bourlart is uiteraard fier dat hij zo'n grote naam als Kristoff wist binnen te halen. "Het is niet evident om een grote leider voor de klassiekers en de sprints te vinden, want ze zijn enorm gegeerd. We ontvangen Alexander Kristoff dus met open armen binnen onze structuur! Ik hou van zijn imago, zijn strijdlust om aan de top te geraken."