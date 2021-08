Olympische kampioen van Rio viel zwaar in Tokio: Amerikaan mag het ziekenhuis nu wel verlaten

Een beetje goed nieuws toch voor de olympische kampioen in het BMX van Rio. Het ziekenhuis mag hij nu wel verlaten. Connor Fields was zwaar ten val gekomen in de halve finales van Tokio. Tot nu moest de Amerikaan in het ziekenhuis verblijven.

De BMX-races stonden bol van de uiteenlopende verhalen. De zware valpartij van Connor Fields was één van de voornaamste incidenten. De titelverdediger was met goede moed naar Tokio getrokken, maar in de halve finales liep het al mis. LICHTE HERSENBLOEDING In de eerste bocht geraakte Fields al meteen betrokken bij een aanrijding. De wedstrijd uitrijden zat er niet in, want Fields liep een ernstige hoofdblessure op. Die moest in het ziekenhuis nagekeken worden. Daar werd een lichte hersenbloeding vastgesteld. De situatie van Fields moest dus op de voet opgevolgd worden, maar is inmiddels wel voldoende verbeterd. Fields mag het ziekenhuis verlaten en naar huis terugkeren.