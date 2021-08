INEOS Grenadiers neemt enkele sterke renners mee naar de Ronde van Polen: Kwiatkowski wil zich tonen in eigen land, ook Moscon en Geoghegan Hart van de partij

INEOS Grenadiers zakt met ambitie af naar de Ronde van Polen, want zo zijn onder meer Tao Geoghegan Hart, Gianni Moscon en thuisrijder Michal Kwiatkowski van de partij voor de Britse wielerformatie.

Daarnaast rekent INEOS Grenadiers ook op Andrey Amador, Owain Doull, Michal Golas en Luke Rowe. De Ronde van Polen begint volgende week maandag (9 augustus) en loopt tot en met 15 augustus.

