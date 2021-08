Van Aert, Derwael, Thiam: het zijn de te verwachte namen die het doen voor België op de Olympische Spelen

Voor medailles op de Olympische Spelen kan België rekenen op de te verwachte namen: Wout van Aert zorgde al vroeg voor het eerste eremetaal. De olympiërs die in zijn voetspoor volgden, waren er ook die met hoge verwachtingen naar Tokioi trokken.

De laatste dagen van de Olympische Spelen gaan stilaan in en er mag al één conclusie getrokken worden: het zijn de gevestigde waarden die voor de medailles zorgen. Geen verrassingen, al had dat wel gekund, maar dan was het toch vaak net niet. De Belgen van wie het meeste verwacht werd, lossen die verwachtingen gelukkig ook wel in. Een overzicht.

WOUT VAN AERT

Na een uitmuntende Tour de France is het duidelijk dat Wout van Aert de meest in vorm verkerende Belgische wielrenner is. In de zware wegrit levert Van Aert ook een dijk van een prestatie en verovert hij de zilveren medaille. De nul is zo al snel van de tabel geveegd.

© photonews

MATTHIAS CASSE

Nadien duurt het wel even, maar Matthias Casse is de grote Belgische hoop in het judo. Casse is de nummer 1 van de wereld in de categorie -81 kilogram. Casse kampt in aanloop naar de Spelen echter met een blessure die hij voor zowat iedereen verzwijgt. Dan nog is Casse toch in staat om het brons te pakken.

NINA DERWAEL

Nina Derwael moest dan voor dat goud zorgen, als tweevoudig wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers. In de finale begeven een pak concurrenten onder de stress, maar Derwael houdt het hoofd wel koel. Ze is mentaal veruit de sterkste en schenkt België een eerste gouden medaille.

© photonews

NAFI THIAM

Een nieuwe olympische titel werd vooraf beschouwd als een vanzelfsprekendheid. Een tegenvallende eerste dag toont aan dat de druk enorm is, maar Thiam schittert op dag 2 in onderdelen als het verspringen en het speerwerpen. Met overschot rondt ze ook de 800 meter af en verovert ze voor de tweede Olympische Spelen op rij goud. De eerste Belgische olympiër ooit die een olympische titel verlengt.

RED LIONS

In de ploegsporten zijn de Red Lions onze grote kans op een gouden medaille. Wereldkampioen en Europees kampioen waren ze de laatste jaren al eens geworden. Enkel dat olympisch goud ontbrak nog. Van in het begin van het toernooi imponeren de Red Lions. De finale tegen Australië draait uit op een thriller, maar in de shoot-outs krijgen de Red Lions hun welverdiende beloning: olympisch goud.