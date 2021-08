🎥 Belgische ritzege in Arctic Race of Norway

Ben Hermans heeft de koninginnenrit in de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven.

"Het was zo fantastisch", zegt Hermans. "Ik won hier al in 2015 en tijdens de rit heb ik aan dat moment teruggedacht. Ik ben zo blij dat ik dit kon afmaken voor onze ploeg."

Hermans neemt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff.