Chef de mission niet ontgoocheld in Evenepoel: "Remco leverde waardevolle bijdrage aan zilveren medaille van Wout"

De Chef de mission maakt al stilaan de balans op van de Spelen. Hij is niet ontgoocheld in Evenepoel, ook al hadden velen toch meer van die laatste verwacht. Olav Spahl daarentegen verwijt hem niets en zag een Remco Evenepoel die voluit ging.

Er zijn nog een aantal dagen te gaan, maar de balans van de Olympische Spelen kan al enigszins opgemaakt worden. Spahl liet zich in Het Laatste Nieuws ontvallen dat er 'geen grote ontgoochelingen' waren. Ook Remco Evenepoel niet? "Dat vind ik niet, neen."

ALLES GEGEVEN IN TIJDRIT

Zowel in de wegrit als in de tijdrit deed Evenepoel wat hij kon en daar heeft Spahl vrede mee. "Hij leverde een waardevolle bijdrage aan de zilveren medaille van Wout van Aert en bij de tijdrit heeft Remco alles gegeven", aldus de chef de mission van Team Belgium.

De grootste ontgoocheling kwam er niet in het wielrennen. "Als ik er dan toch eentje moet noemen waar ik wat teleurgesteld in was: tennisster Elise Mertens, zowel in het enkel-als dubbelspel. Zij bleef onder de verwachtingen. Maar de anderen presteerden in lijn met wat we voorspelden."