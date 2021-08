Mark Cavendish kijkt uit naar de start van de Ronde van Denemarken: "Zo veel mooie herinneringen en overwinningen"

Cavendish zelf kijkt uit naar de start van de Ronde van Denemarken. Hij gaf meer uitleg op Twitter. "Ik reis vandaag naar een van mijn favoriete plaatsen, Denemarken", schreef de Britse sprinter op sociale media.

"Het eerste wat ik moet doen, is deze man Michael Morkov een knuffel geven voor zijn Olympisch Madison Goud. Dan beginnen we dinsdag samen aan de Ronde van Denemarken met Deceuninck-Quick-Step. Zo veel mooie herinneringen en overwinningen in Denemarken. Kan niet wachten!!!", aldus Mark Cavendish.

Travelling to one of my favourite places today. Denmark. 🤩🤩

First thing, got to give this man @MichaelMorkov a hug for his Olympic Madison Gold. Then we start Tour of Denmark together on Tuesday with @deceuninck_qst. So many great memories and wins in Denmark. Can't wait!!! pic.twitter.com/audSr3AD0Z