Ronde van Polen start vandaag: wie zijn de favorieten voor eindwinst?

Vandaag start de Ronde van Polen. De eerste etappe zou een rit voor de sprinters moeten worden, maar uiteraard zijn er ook enkele klassementsrenners van de partij die voor eindwinst willen gaan. Een overzicht:

Eén van de topfavorieten voor de eindzege, is misschien wel João Almeida. De Portugees lijkt de beste klimmer in koers te zijn, maar het is nog maar de vraag of Almeida nog met zijn hoofd bij Deceuninck-Quick-Step zit. Volgend seizoen gaat het goudhaantje namelijk bij UAE Team Emirates aan de slag.

De grootste concurrentie voor Almeida lijkt van bij Team INEOS Grenadiers te komen. Zij nemen Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, mee. Ook Michal Kwiatkowski zou wel eens kunnen verrassen in zijn eigen land.

Daarnaast zijn er ook enkele landgenoten die we in de gaten moeten houden. Zo is Tim Wellens de kopman van Lotto Soudal in de bergen, terwijl ook Dylan Teuns, die de voorbije weken in vorm was, zich mag tonen bij Bahrain-Victorious.