Astana-Premier Tech rekent op sterke prestatie van Vlasov in de Vuelta: ook zes Spanjaarden in de selectie

Primoz Roglic en Team INEOS Grenadiers zouden wel eens uit onverwachte hoek nog een zware concurrent kunnen krijgen voor de eindwinst in de Vuelta. Aleksandr Vlasov is namelijk van de partij.

De 25-jarige Vlasov is al enkele jaren één van de opkomende talenten bij de klassementsrenners. Hij eindigde dit jaar nog op de vierde plaats in het algemeen klassement van de Giro en in de Vuelta wil hij voor het podium gaan.

Vlasov krijgt ook enkele sterke knechten mee, want met onder meer Luis Léon Sánchez, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraille, Alex Aranburuen Óscar Rodriguez zijn zes Spanjaarden van de partij in hun thuisland. Ook Yuriy Natarov uit Kazakhstan is geselecteerd door Astana-Premier Tech.