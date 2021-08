BikeExchange schuift twee renners naar voren voor etappezeges in Vuelta

BikeExhange maakte dinsdag de selectie voor de Vuelta bekend. Er worden twee kopmannen aangeduid die ritzeges moeten opleveren.

Michael Matthews en Lucas Hamilton zijn de mannen die het moeten doen voor BikeExhange. Hun team schuift hen naar voren als de twee speerpunten in de Ronde van Spanje.

Matthews werd in het klassement van de groene trui in de Tour de France tweede na Mark Cavendish. "Ik ben goed hersteld na de Tour de France", zei Matthews in een mededeling van de ploeg. "Na tweede en derde plaatsen in de Tour ben ik gemotiveerd om in de Vuelta op de hoogste trede van het podium te staan. Ik heb hier al verschillende etappes gewonnen en het is een grote ronde waar ik van hou."

Lucas Hamilton wordt de klimmer van dienst, al moest hij in de Tour nog opgeven. "Die opgave motiveert me nog meer voor de Vuelta", zei Hamilton. "We hebben een sterk en goed uitgebalanceerd team. Ik denk dat iedereen gemotiveerd is voor deze laatste grote ronde van het seizoen."

Selectie: Michael Matthews (Aus), Lucas Hamilton (Aus), Damien Howson (Aus), Nick Schultz (Aus), Robert Stannard (Aus), Mikel Nieve (Spa), Luka Mezgec (Sln), Andrey Zeits (Kaz).