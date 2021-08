INEOS Grenadiers gaat concurrentie aan met Jumbo-Visma voor eindwinst in de Vuelta: Bernal en Carapaz kopmannen, Pidcock maakt debuut in grote ronde

Bij Jumbo-Visma beschikken ze met Primoz Roglic misschien wel over de topfavoriet, maar de Nederlandse wielerformatie zal het toch moeten opnemen tegen een enorm sterk blok van Team INEOS Grenadiers.

Zo rekent de Britse wielerploeg onder meer op Egan Bernal (winnaar Ronde van Italië), Richard Carapaz (Olympisch kampioen), Pavel Sivakov en Adam Yates. Allemaal sterke klimmers en de selectie wordt nog aangevuld met Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio, Dylan van Baarle en Tom Pidcock, die zijn debuut maakt in een grote ronde.

A team ready to 𝙧𝙖𝙘𝙚.



Your INEOS Grenadiers for Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21 💥 pic.twitter.com/BXZI2heCkA