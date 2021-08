OFFICIEEL: Esteban Chaves verlaat na acht jaar Team BikeExchange voor een nieuwe uitdaging

Esteban Chaves maakte vooral in het verleden indruk in de grote rondes. Zo won hij al 3 ritten in de Giro, 2 ritten in de Vuelta en de Ronde van Lombardije. In 2016 eindigde Chaves op de tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro en hij werd in hetzelfde jaar nog derde in het eindklassement van de Vuelta.

Een eindoverwinning zat er echter nooit in voor Chaves, maar misschien kan hij zijn oude niveau wel terugvinden bij EF Education-Nippo. De ploeg maakte de transfer van Chaves maandag bekend. De Colombiaan verlaat zo na acht jaar Team BikeExchange.

Now announcing the newest addition to our 2022 roster: Esteban Chaves! 🎉 🇨🇴



“I’m excited about everything. New bike, new kit, new teammates, new helmet, new races, new challenges. I feel like a neo pro again." More from the Colombian racer here: https://t.co/3j00xswkK6