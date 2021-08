Punchers en klassementsrenners aan zet in de Ronde van Polen? Zware finale in de tweede etappe van de rittenwedstrijd

Gisteren kregen de sprinters een kans om zich te tonen in de Ronde van Polen, maar vandaag zijn andere type renners aan de beurt. Zo wacht er een zeer lastige finale in de tweede etappe.

Het peloton rijdt vandaag in de Ronde van Polen van Zamość naar Przemyśl. Het is een rit van 200 kilometer, maar het venijn zit in de staart van deze etappe. Zo wachten twee lastige beklimmingen en een aankomst op een muur.

De beklimmingen zijn eentje van tweede categorie en eentje van derde categorie. Toch zal vooral de muur helemaal op het einde angst inboezemen. Zo zijn er stukken bij met een stijgingspercentage van rond de 15%. Laten de klassementsrenners, zoals onder meer Joao Almeida van Deceuninck-Quick-Step en onze landgenoten Dylan Teuns en Tim Wellens, zich zien of maakt een puncher indruk? Een antwoord krijgen we deze namiddag.