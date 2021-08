Opvallend: Chris Froome wordt niet herkend en moet als "wielertoerist" rechtsomkeer maken

Hilarisch beeld op France2. Er werd een reportage gedraaid over een stuk weg waar niet gereden mag worden door bosbranden en op dat moment kwam Chris Froome voorbij gefietst. De Brit werd echter niet herkend.

Zo zei een man die daar aan het werk was dat Froome terug moest keren en ook de journalist die aan de slag was voor France2 vertelde dat "de wielertoerist niet door mocht". Ter verdediging van de journalist: Froome had geen truitje aan van zijn ploeg en reed dus anoniem rond.