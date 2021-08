Remco Evenepoel zakt met ambitie af naar het EK, maar: "Het is geen gemakkelijk parcours"

Binnenkort staat het EK wielrennen op het programma en daar wil Remco Evenepoel scoren. Onze jonge landgenoot beseft echter wel dat het geen makkelijke opdracht zal worden, want er staat een lastig parcours op het programma.

De reactie van Evenepoel staat bij Het Laatste Nieuws te lezen. "Het is geen gemakkelijk parcours, want halverwege wacht de Monte Bondone. Als de wedstrijd dan zou ontploffen, moet je al zeker mee in de kopgroep zitten", legde Evenepoel uit.

"Het wordt een zware wedstrijd, maar als ik een goede dag heb, kan ik met een winnaarsmentaliteit koersen. Het EK winnen zou alvast veel voor mij betekenen na de lastige periode die ik heb meegemaakt", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step.