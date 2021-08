Soudal als sponsor naar Patrick Lefevere? "Weet enkel dat contract afloopt"

Lotto Soudal moet voor eind 2022 een nieuwe co-sponsor vinden omdat het contract van Soudal afloopt.

Manager John Lelangue zit er alvast niet echt mee in. "Ik heb het grootste vertrouwen in de Nationale Loterij. Dit is geen nieuwe situatie voor ze, als je ziet hoeveel sponsors en cosponsors er al zijn gepasseerd. Ik ben niet bang voor de toekomst," zegt hij aan HLN.

Het gerucht dat Soudal naar Patrick Lefevere trekt loopt al een tijdje. "Dat zegt u, dat Soudal naar de ploeg van Lefevere trekt. Ik weet enkel dat het contract afloopt op het einde van 2022. We wisten dat het zou stoppen, dat was geen nieuws.”

Er is dan ook nog tijd om een oplossing te vinden. “We weten nu anderhalf jaar op voorhand dat we naar een nieuwe sponsor op zoek moeten. Er is geen haast. We hebben nog tot 15 oktober 2022 de tijd om een sponsor te vinden", besluit Lelangue.