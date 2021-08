UAE Team Emirates rekent op Matteo Trentin en Rafał Majka in de Vuelta

UAE Team Emirates heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje. Het sterrenteam zal het zonder Tadej Pogacar moeten doen, maar met Matteo Trentin, Rafał Majka en David de la Cruz hoopt de ploeg wel goede resultaten te boeken.

We krijgen geen nieuw Sloveens duel in de Vuelta. Roglic is wel van de partij, maar UAE Team Emirates zal het zonder Tadej Pogacar doen. De Sloveen is nog niet fit genoeg na de Tour de France en de Olympische Spelen.

Wie wel van de partij zijn voor UAE Team Emirates, zijn Matteo Trentin, Rafał Majka en David de la Cruz. Daarnaast zijn ook Joe Dombrowski, Ryan Gibbons, Rui Oliveira en Jan Polanc geselecteerd voor de Vuelta.