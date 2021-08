📷 Richard Carapaz krijgt nieuwe fiets na winst Olympische Spelen

Terwijl Greg Van Avermaet de voorbije jaren met een gouden helm te zien was na zijn overwinning op de Olympische Spelen, wil ook Carapaz de komende jaren tonen dat hij dit jaar de Olympische wegrit heeft gewonnen.

Team INEOS Grenadiers, de ploeg van Carapaz, heeft namelijk een filmpje op sociale media gezet waarin te zien is dat Carapaz een nieuwe fiets krijgt. Het gaat om een gouden fiets, wat uiteraard een verwijzing is naar zijn overwinning op de Spelen.

A bike fit for the Olympic champion 🥇



Watch @RichardCarapazM meet his stunning new @Pinarello_com DOGMA F for the very first time 🤩 pic.twitter.com/KeBfiNbRjW