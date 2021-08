Jordi Meeus wil zich tonen in de Vuelta: "Ik hoop dat ik een paar keer kan meedoen voor de overwinning in een sprint"

Jordi Meeus begint binnen enkele dagen aan zijn eerste grote ronde met de Vuelta. Toch wil onze landgenoot zich niet laten kennen, want hij wil meteen meedoen voor een overwinning in een sprint.

De reactie van Jordi Meeus staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Ik hoop dat ik een paar keer voor de overwinning kan meedoen in een sprint. Veel grote namen zijn er niet bij, maar er staan wel enkele snelle jongens aan de start", aldus Meeus.

De Vuelta wordt de eerste grote ronde van Meeus in zijn carrière. "Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, want ik weet ook niet hoe mijn lichaam gaat reageren. De Vuelta is andere koek dan de koersen die ik al heb gereden, maar ik ben benieuwd wat er gaat komen", legde de renner van BORA-Hansgrohe uit.