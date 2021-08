Katie Compton krijgt dopingschorsing van vier jaar en stopt ermee: "Ben altijd clean geweest, dit is een kras op mijn ziel"

Geen Katie Compton meer in het veld. De Amerikaanse krijgt een dopingschorsing van vier jaar opgelegd. Omdat ze haar onschuld niet kan bewijzen, zet de reeds 42-jarige renster een punt achter haar loopbaan. Ze testte positief op anabole steroïden.

"Dit nieuws bezorgt me hartzeer en verdriet, en het is de slechtst mogelijke manier om mijn wielercarrière te beëindigen", zegt Compton over haar schorsing. "Ik ben altijd een cleane atlete geweest. In september 2020 leverde ik een staal voor USADA en het resultaat was negatief."

Dat was dus niet het einde van het verhaal. "Begin februari 2021 ben ik te weten gekomen dat het staal opnieuw geanalyseerd was door een onregelmatigheid in het bio-paspoort en bleek ik positief getest te hebben op anabole steroïden. Dit was verschrikkelijk nieuws, want ik heb nooit bewust zoiets genomen."

Katie Compton statement regarding her positive test for an exogenous anabolic steroid, and the resulting four-year ban from competition pic.twitter.com/e7PaTad9nD — Neal Rogers (@nealrogers) August 11, 2021

Vervolgens begon de strijd om haar onschuld te bewijzen. In maart heb ik een advocaat onder de arm genomen om te onderzoeken hoe deze substantie in mijn lichaam is terechtgekomen, maar ik heb het antwoord niet gevonden. In de laatste zes maanden heb ik geleerd dat ik niet kan bewijzen dat ik iets niet bewust genomen heb."

Er zit dan ook weinig anders op dan om afscheid te nemen van haar loopbaan als actief veldrijdster. "Ik heb beslist om te stoppen met vechten en de sanctie te accepteren. Het is met veel stress en leed dat ik mijn carrière beëindigd heb, het is een kras op mijn ziel."