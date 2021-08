Mads Pedersen eindelijk weer op niveau en dat in eigen land: "Evenepoel reed een waanzinnig tempo"

Daar is de echte Mads Pedersen weer! Ook hij werd vermoeid door het hoge tempo dat Evenepoel oplegde in de finale, maar een goede Pedersen kan dat uiteraard wel aan. De ex-wereldkampioen was een tijdje op de sukkel. In de ronde van zijn eigen land staat hij er weer helemaal.

De Dauphiné, de Tour: het was allemaal geen succes de voorbije maanden. "Het is geen geheim dat de Tour behoorlijk tegenviel", zegt Pedersen op de site van Trek-Segafredo. "Ik was aan het vechten om op een ander niveau te geraken. Dit toont aan dat het de moeite was om af te zien in Frankrijk. Het is gewoon leuk om opnieuw te winnen, op eigen bodem is het nog leuker."

Want Pedersen won de tweede etappe in de Ronde van Denemarken in de massasprint. "Er was iets aan de hand met Casper Pedersen, ik moest hem dus passeren, en nadien wilde ik niet trager gaan, want de sprint was al volop aan de gang. Mijn plan was om zelf links aan te gaan, zodat ze zouden twijfelen om links van mij te gaan of de langere weg te nemen. Gelukkig was het genoeg om voorop te blijven."

Dit is nooit een gemakkelijke finish

Pedersen kent de wegen in Sønderborg uiteraard wel. Er was nog een andere factor om rekening mee te houden: ene Remco Evenepoel die het extra zwaar maakte op het einde. "Dit is nooit een gemakkelijke finish. De laatste ronden waren heel zwaar. Evenepoel reed op zijn eentje een waanzinnig tempo in de laatste twee en een halve ronde. Ik weet dat ik na een zware dag een goede sprint kan rijden."