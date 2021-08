OFFICIEEL: Colombiaanse klassementsrenner verlengt contract bij Movistar

Miguel Angel Lopez rijdt sinds dit seizoen voor Movistar en de Colombiaan doet het zeker niet slecht. Zo won hij het eindklassement van de Ruta del Sol en hij eindigde ook op de zesde plaats in het algemeen klassement van de Dauphiné.

Bij Movistar zijn ze tevreden over de klimmer en ze hebben dan ook besloten om het contract van Miguel Angel Lopez te verlengen. De Colombiaan blijft zo al zeker tot 2023 actief bij de Spaanse wielerformatie.

🦸🇨🇴✍️ @SupermanlopezN, hasta 2023: #RodamosJuntos dos años más 🤗



Miguel Ángel López has signed a new, two-year contract with the Blues! His words → https://t.co/CHh76EmWkd pic.twitter.com/SlbbEWwrTg