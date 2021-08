OFFICIEEL: vrouwenploeg Trek-Segafredo neemt Amerikaanse renster over van Movistar

Een nieuwe transfer in de wielerwereld. De 32-jarige Leah Thomas verlaat Movistar voor een avontuur bij Trek-Segafredo. Thomas verlaat de Spaanse wielerformatie zo al na één seizoen.

In het vrouwenwielrennen heeft Trek-Segafredo deze ochtend een transfer officieel bekendgemaakt. De Amerikaanse wielerploeg neemt namelijk Leah Thomas over van Movistar. Thomas tekende een contract voor twee seizoenen.

Leah Thomas is geen onbekende in de wielersport, want in 2019 won ze onder meer nog de Women's Tour of Scotland en de Chrono des Nations. In 2020 werd de Amerikaanse renster nog derde in de Strade Bianche Donne.