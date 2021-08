Ploegmaat geeft Remco Evenepoel bedankje na topvijfnotering: "Bedankt voor het werk, kampioen"

Het was het beeld uit de finale in de tweede rit in Denemarken: een hardwerkende Evenepoel die de kop nam en de rest moest zien dat ze konden volgen. Zo maakte Deceuninck-Quick.Step er een lastige koersdag van. Zo lastig dat Jannik Steimle de man was die meesprintte.

Evenepoel kon zich nog eens helemaal uitleven door er in de slotfase van de tweede etappe in de Ronde van Denemarken duchtig de pees op te leggen. De concurrentie kreeg het zo nog voor de aanloop naar de sprint al zwaar te verduren.

Het is de vraag of ook niet de eigen plannen op die manier lichtjes gedwarsboomd werden. Mark Cavendish was zeker ook een kandidaat geweest om mee te springen. Die klampte wel aan onder het hoge temp van Evenepoel, maar meesprinten zat er niet meer in. Dat moest Jannik Steimle doen. Ook mogelijk dat het zo voorzien was natuurlijk, al lijkt dat niet de meest voor de hand liggende optie.

5th place today in the second stage. Thanks for the work champ @EvenepoelRemco. Tomorrow the „queen stage“ is waiting for us. I just can tell you that Denmark is such a nice country…wow!!😍💥🙏

📸@GettySport pic.twitter.com/j2SmZ4maih — Jannik Steimle (@SteimleJannik) August 11, 2021

Steimle sleept er aan de finish nog een mooie ereplaats uit en daar was de Duitser best tevreden mee. "Een vijfde plaats in de tweede etappe. Bedankt voor het werk, kampioen", richt Steimle zich tot Remco Evenepoel. "De koninginnenrit wacht op ons." Steimle amuseert zich wel in deze rittenkoers, zoveel is duidelijk. "Ik kan jullie zeggen dat Denemarken zo'n mooi land is, wow!!"