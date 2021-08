VOORBESCHOUWING: Matthews favoriet voor puntentrui nu sprinters in voordeel zijn, ook een kans voor Phillpsen

De puntentrui in de Vuelta kan eindelijk een trui voor sprinters zijn. Matthews, Philiipsen en nog enkele anderen: de rappe mannen die in Spanje aan de start staan, kunnen mikken op een nevenklassement. Dat was de vorige jaren niet het geval.

Ga er de lijst met winnaars van het puntenklassement de laatste jaren in de Vuelta maar op na. Roglič (2x), Valverde (4x), Froome, Mollema: u begrijpt het plaatje wel. Allemaal klassementsmannen en/of klimmers. Omdat iedere rit evenveel punten waren te verdienen, was het puntenklassement eerder een allroundklassement. Voor het eerst in jaren neigt het puntenklassement weer naar een strijd onder sprinters.

Nu de puntentelling in de Vuelta is aangepast, is het zaak voor de snelle mannen om hun kans te grijpen. In de eerste plaats denken we dan aan Michael Matthews. In de Tour was hij de enige die Cavendish min of meer kon bedreigen. Die won echter te veel ritten om hem te kunnen bijhalen. Matthews won in het verleden wel al eens de puntentrui in de Tour en moet dus in staat zijn om nu er nu in de Vuelta ook een gooi naar te doen.

Twee Belgen kunnen zich ook tussen het sprintersgeweld gooien: Jasper Philipsen en Jordi Meeus. In de Tour toonde Philipsen zich al een man van regelmaat. Een belangrijke kwaliteit om lang mee te kunnen doen in een puntenklassement. Hij is nu de enige sprinter bij zijn ploeg en dat moet voor bevrijding zorgen. Ook Meeus zal zich mengen als hij zich een paar keer goed weet te plaatsen.

© photonews

Het is voor hem wel zijn eerste grote ronde. Wellicht zal Meeus dus nog niet te erg wakker liggen van het puntenklassement. Voorts nog kandidaten? Arnaud Démare uiteraard, met overmacht winnaar van de puntentrui in de Giro van vorig jaar, maar nu aan een minder seizoen bezig. Ook is het uitkijken naar tot wat Jakobsen in staat is en moet ook Trentin van zich kunnen doen spreken.

ONZE STERREN VOOR HET PUNTENKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Michael Matthews

*** Arnaud Démare

** Jasper Philipsen

* Alex Aranburu - Fabio Jakobsen - Matteo Trentin - Jordi Meeus