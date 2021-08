Sprinterscarrousel aan de gang: Fransman verlaat het vertrouwde nest en kan voor twee seizoenen bij Cofidis terecht

Er zijn aardig wat sprinters die in 2022 van ploeg veranderen. Cofidis haalt bijvoorbeeld de Fransman Bryan Coquard in huis. Die koerst dit jaar nog voor B&B Hotels. Die ploeg haalde dan ook al op zijn beurt een nieuwe sprinter binnen.

Cofidis heeft aangekondigd wat al langer in de lucht hing: Bryan Coquard komt de ploeg vervoegen. Coquard tekende bij Cofidis een contract voor twee seizoenen. Bij Cofidis moet Coquard weer een winnaar worden. Zijn laatste overwinning dateert van een rit in de Route d'Occitanie vorig jaar.

VEEL EREPLAATSEN

Sindsdien stelt Coquard het vaak met dichte ereplaatsen. In de Baloise Belgium Tour spurtte hij dit jaar nog naar een tweede plaats in de rit van en naar Hamoir. Sinds 2018 rijdt Coquard voor de ploeg die nu bekend staat als B&B Hotels.

Een heuse sprinterscarrousel is op til in het wielerpeloton. Bij Cofidis bijvoorbeeld staat Viviani op vertrekken. B&B Hotels, de huidige ploeg van Coquard, had Pierre Barbier al aangetrokken als vervanger.