Annemiek van Vleuten toont bloedvorm en pakt eindzege Ronde van Noorwegen, laatste etappe gewonnen door renster van Trek-Segafredo

Annemiek van Vleuten heeft de Ronde van Noorwegen op haar naam kunnen zetten. De Nederlandse renster deed in de laatste etappe niet mee voor ritwinst, maar haar leidersplaats in het klassement kwam niet meer in gevaar.

Annemiek van Vleuten blijft maar winnen de laatste weken en het is in de Ronde van Noorwegen niet anders. Vandaag stond de laatste etappe op het programma en de eerste plaats van van Vleuten kwam niet meer in gevaar. Ze haalde het algemeen klassement binnen voor Ashleigh Moolman en Kristen Faulkner. De laatste rit in de Ronde van Noorwegen werd uiteindelijk nog gewonnen door Chloe Hosking. De renster van Trek-Segafredo haalde het in de sprint voor Coryn Rivera en de Italiaanse Chiara Consonni.

Lees ook... Nederlandse ritzege in koninginnenrit van Ladies Tour of Norway