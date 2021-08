Dit heeft de Vuelta te bieden op dag 2: eerste kans voor Philipsen en Meeus om zich te mengen in massasprint

Doet Jasper Philipsen in de Vuelta wat Tim Merlier in de Tour deed: bij de eerste massasprint meteen de overwinning pakken? Dat zou alleszins al een pak druk van zijn schouders nemen. Afwachten uiteraard of het tot die sprint komt, maar dat is wel de verwachting.

Opnieuw een belangrijke wielerdag in Burgos. Daar vond zaterdag reeds de tijdrit plaats en daar ligt ook de aankomst van de tweede etappe. De start ligt in het dorp Caleruega. Helemaal vlak is deze etappe niet en dus weet je toch nooit of er een hele sterke vlucher stand kan houden. Het loopt wel wat op en af, maar dat is eigenlijk toch niets waar dit peloton zich aan mag laten vangen.

In Spanje beschouwen ze dit wellicht wel als vlak. In de laatste tien kilometer loopt het nog wel even op, uitkijken toch of er op dit stuk nog wat gebeurt. Mogelijk zien een paar renners daar nog hun kans voor een late uitval. Kent die geen succes, dan zou de sprint er wel degelijk moeten komen. Na 169,5 kilometer is het in principe aan de rappe mannen.

En wie zijn dat zoal? Wel, we noemden al Jasper Philipsen. Met een beetje geluk had hij in de Tour een rit kunnen winnen, het moet dan maar in de Vuelta gebeuren. Daar heeft hij vorig jaar al getoond dat hij het kan. Het zou goed zijn als die ritzege er zo vroeg mogelijk komt. Andere kanshebbers zijn mannen als Démare - wat zou een zege voor hem ook welkom zijn - en Jakobsen, die het vertrouwen stilaan weer voelt groeien.

© photonews

Ook uitkijken voor Matthews. Zijn goede prestatie in de tijdrit - de Australiër werd negende - is al een indicatie. Als het even kan, zal Matthews het niet laten om nu al de puntentrui te veroveren. Naast Philipsen kijken we vanuit België ook met belangstelling uit naar Jordi Meeus. Afwachten of Bora-Hansgrohe zijn kaart trekt of die van de Est Laas. En of het toch niet tot een verrassing komt, die kans is in de Vuelta toch ook net wat groter.