Sep Vanmarcke komt slechts één secondje tekort voor bergtrui in Vuelta: "Ik heb de tank volledig leeg gereden"

Ook op de eerste dag viel er al een bergtrui te verdienen in de Vuelta. Sep Vanmarcke smeet er zich helemaal voor. En wat was hij er dicht bij... Eén luttel secondje reed Sepp Kuss nog sneller in de eerste kilometers van de Vuelta.

Sep Vanmarcke had er vooraf een doel van gemaakt: als eerste doorkomen aan het tussenpunt na 2,1 kilometer. Dan had je een mooie prijs beet: de bergtrui. Het mocht niet zijn, ook al perste Vanmarcke er in het oplopende stuk naar het kasteel van Burgos alles uit.

"Als ik de bergtrui had kunnen nemen, had ik die wellicht kunnen houden tot maandag", wist Vanmarcke. "Ik kwam er erg dicht bij, maar het was niet genoeg. Ik heb de tank volledig leeg gereden. Van in het begin heb ik alles gegeven."

Dat werd aan de finish wel duidelijk: hij had zelfs even pijn aan de borstkas door de inspanning. "Ik ben niet zeker of het helemaal gezond was om zo diep te gaan", lachte Vanmarcke. Kuss gaat in het bergklassement aan de leiding met 3 punten, Vanmarcke is tweede met 2 punten.