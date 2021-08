Thomas De Gendt leeft mee met nummer 2 uit openingstijdrit Vuelta: "Dat is wreed"

Zelf is Thomas De Gendt er dit jaar niet bij in de Vuelta. Wel heeft hij naar de openingstijdrit aandachtig gekeken. De Gendt leefde vooral mee met de tweede uit de daguitslag, Alex Aranburu. De Spanjaard werd enkel geklopt door een sterke Roglič.

Alex Aranburu had al vroeg een ferme richttijd neergezet in de tijdrit. Terwijl bijna niemand boven de 49 per uur kwam, knalde Aranburu door de straten van Burgos aan een gemiddelde van 49,344 kilometer per uur. Dat leverde hem lang de virtuele zege op, tot Roglič eraan kwam. Die ging nog zes seconden sneller.

"Je moet meeleven met Aranburu", schrijft Thomas De Gendt op zijn Twitteraccount. "Zo lang in de hotseat zitten, enkel om dan geklopt te worden door de laatste rijder. Dat is wreed." Zeker omdat Aranburu nog nooit een tijdrit of een rit in een grote ronde won.

You have to feel for Aranburu. Sitting in the hotseat for so long just to get beaten by the last rider. Brutal. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) August 14, 2021

De Astana-renner reed dus de beste tijdrit uit zijn carrière, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Mooi ook dat De Gendt dan zo inzit met één van zijn collega's.