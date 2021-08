Wat niet in de Tour wilde lukken, lukt wel in de Vuelta! Philipsen heeft meteen ritwinst beet in de Spaanse grote ronde

Jasper Philipsen heeft in de eerste rit in lijn meteen de overwinning kunnen boeken in de Vuelta. Onze landgenoot was in de massasprint net iets sneller dan Fabio Jakobsen en Michael Matthews.

Het werd al snel duidelijk dat de tweede etappe in de Vuelta ging eindigen op een massasprint. Ook Jordi Meeus wilde zich in de sprint tonen, maar hij kwam in volle finale ten val. Hij kon zich dus niet laten zien. Wie wel kon uithalen in de massasprint, is Jasper Philipsen. Onze landgenoot haalde enkele ereplaatsen binnen in de Tour de France, maar in de eerste rit in lijn van de Vuelta haalde Philipsen meteen de overwinning binnen. Philipsen kwam op het juiste moment uit het wiel van Michael Matthews en reed al bij al vlot naar de ritzege. Jakobsen kwam nog wel dicht in de buurt, maar de Nederlander moet tevreden zijn met de tweede plaats. Matthews eindigde op de derde plaats.