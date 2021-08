Alle Ineos-kopmannen al tijd verloren maar Adam Yates oogt wel sterk bergop: "Ik ben nog niet uitgeteld"

Bernal verloor tijd in de tijdrit, Yates door een val en Carapaz in de eerste bergrit. Alle drie hebben ze dus al iets om te betreuren, maar Adam Yates hoorde op de Picon Blanco wel tot de betere klimmers. "Het was heel teleurstellend om tijd te verliezen door een domme valpartij. Ik wilde echt iets doen. Ik heb een paar keer geprobeerd, maar het was wind op kop. Wat je ook deed, je zou niet ver wegrijden."

Yates deed in de aanloop naar de Vuelta alles wat hij kon om klaar te geraken. "Ik heb goed getraind, me goed voorbereid. Na de Olympische Spelen had ik het heel lastig door de jetlag. Ik had een week of twee nodig om terug in de routine te geraken."

