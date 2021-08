Fabio Jakobsen komt ten val tijdens derde Vueltarit maar kan gelukkig weer verder

Een opvallend wapenfeit uit het begin van de derde Vueltarit was een val van Fabio Jakobsen. Wanneer er iets aan de hand is met de Nederlander van Deceuninck-Quick.Step, houden we toch allemaal al sneller ons hart vast. Gelukkig was het een val zonder erg.

Na het vertrek in Santo Domingo de Silos werd koers gezet richting de Picon Blanco, waar de eerste aankomst bergop ligt in deze Vuelta. De klassementsmannen zijn dus al aan zet. Toch was het een sprinter die in de eerste kilometers de schijnwerpers op zich kreeg.

JAKOBSEN SLUIT NA VAL OPNIEUW AAN

De officiële start was zelfs nog niet gegeven en de valpartij van Fabio Jakobsen was al een feit. Het is zijn eerste val in een wedstrijd sinds zijn horrorcrash in de Ronde van Polen. Deze keer was het een val met veel minder grote gevolgen. Jakobsen stelde het goed en nam snel zijn plekje in het peloton weer in.

Vervolgens kon dus ook de officiële start gegeven worden. Voor Jakobsen zal het - net als voor de andere rappe mannen - vooral zaak zijn om op tijd binnen te komen. Dat mag geen probleem zijn, want het is vooral op die slotbeklimming dat het zwaartepunt ligt. Na het wapperen van de vlag, vertrok alvast een vroege ontsnapping met daarin Amezqueta, Bayer, Jetse Bol, Calmejane, Dombrowski, Elissonde, Jesus Soto en Taaramäe.