Meteen een ritzege voor Jasper Philipsen in de Vuelta: "Het is ongelofelijk"

Het is Jasper Philipsen meteen gelukt in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix heeft namelijk de tweede etappe van de grote ronde op zijn naam kunnen zetten. Hij haalde het in de sprint voor Jakobsen en Matthews.

Na de etappe was Philipsen uiteraard zeer tevreden. Hij gaf een reactie bij Sporza. "Het is ongelofelijk. Het was een droom om meteen te winnen, maar ik wilde er niet te veel mee bezig zijn", legde Philipsen uit. Onze landgenoot had ook nog mooie woorden voor de rest van zijn team bij Alpecin-Fenix. "Het was geweldig om iedereen voorin terug te vinden, want zo win je een sprint. Iedereen mag trots zijn en dit toont de motivatie van iedereen", aldus de Belgische renner.