OFFICIEEL: zoon van Peter van Petegem gaat bij opleidingsploeg van Jumbo-Visma aan de slag

Een nieuwe stap in de carrière van Axandre van Petegem. De 19-jarige zoon van Peter van Petegem gaat namelijk de komende jaren voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma rijden. De Nederlandse wielerformatie maakte het nieuws zelf bekend.

Axandre van Petegem komt over van het Belgische Home Solutions-Soenens Cycling Team. Van Petegem zal 2021 nog uitrijden als stagiair bij het team, maar in 2022 en 2023 wordt hij een volwaardig lid binnen de ploeg.

New rider in town!🌇 Welcome Axandre Van Petegem⚫️🟡



