Dit heeft de Vuelta te bieden op dag 6: beklimming aan het einde vereist een sterk eindschot

Na twee ritten voor sprinters komen op dag 6 weer andere renners naar voren in de Vuelta. Tenminste, als de klim aan het einde van de zesde rit zwaar genoeg is, wat ook zo zou moeten zijn. De rest van de etappe loopt wel weer over een relatief gemakkelijk parcours;

Het hoogste punt van de etappe bevindt zich op het vertrek in Requena. De aanvangsfase gaat op en af, maar het gaat in de loop van deze rit vooral in dalende lijn, tot aan kilometer 80. Nadien volgen nog meer dan 70 zo goed als volledig vlakke kilometers.

In de slotkilometers komt het peloton dan aan het klimmetje waar het allemaal om te doen is, de Alto de la Montaña de Cullera. Dit is een klim van derde categorie van 1,9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%. Een lange etappe is het allerminst, want aan de aankomst boven op deze klim hebben de renners 159 kilometer achter de rug.

WIL JUMBO-VISMA RODE TRUI TERUG?

Op de Alto de la Montaña de Cullera maken lichtgewichten die beschikken over een explosieve sprint bergop een grote kans. Wie heeft er zo'n sterke sprint? Dan kunnen we niet anders dan denken aan Primož Roglič, die zich op dit soort van aankomst zeker durft smijten. Hij houdt er wel best rekening mee dat hij ook terug de rode trui in handen krijgt indien hij voor ritwinst gaat en het afmaakt. Willen ze dat al bij Jumbo-Visma of niet?

© photonews

De pure sprinters zullen niet meedoen en dat biedt ook kansen voor de sterke mannen die ook nog met een stevige spurt kunnen uitpakken. Een Matteo Trentin bijvoorbeeld, die moet zich in deze Vuelta nog echt onderscheiden. Michael Matthews moet er ook van profiteren nu de snelste renners van het pak niet meedoen voor de prijzen.

VALVERDE ALS VANOUDS?

Nog een renner die wel raad weet met zo'n lastige aankomst, is uiteraard 'good old' Alejandro Valverde. Ook al weet hij het de laatste jaren op dit type finish minder vaak af te maken, hij is wel bezig aan een goed seizoen en in eigen land zal het hem aan motivatie zeker niet ontbreken. We kunnen gerust nog vele andere kandidaat-winnaars opnoemen. Wie kracht aan snelheid kan koppelen, ruikt zijn kans in deze rit.