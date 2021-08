Ethan Hayter is Nederlander te snel af in openingsrit Ronde van Noorwegen

Sterke prestatie van Ethan Hayter in de Ronde van Noorwegen. De Brit van INEOS Grenadiers was namelijk de sterkste in de openingsrit van de Noorse rittenkoers. De Nederlander Ide Schelling moest tevreden zijn met de tweede plaats.

De klassementsrenners werden meteen aan het werk gezet in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen. Zo stond er een slotklim van tweede categorie op het programma. De klassementsrenners wilden zich laten zien, maar op het einde bleven enkel Hayter en Schelling over. Uiteindelijk was Ethan Hayter van INEOS Grenadiers de sterkste. Schelling, een Nederlander van BORA-Hansgrohe, moest dus tevreden zijn met de tweede plaats. De Noor Torstein Træen kwam op 11 seconden als derde binnen. Hayter is zo ook de eerste leider.