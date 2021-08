Vijf renners in kopgroep van de dag, Trek-Segafredo neemt de leiding in het peloton

Vandaag is het peloton in de Vuelta al toe aan de zesde etappe. Er staat opnieuw een spannende finale op het programma met een wel zeer steile beklimming op het einde van de rit.

De renners in de Vuelta rijden vandaag van Requena naar de Alto de la Montaña de Cullera over een parcours van 158 kilometer. De rit op zich is vrij vlak, maar toch wacht er een spectaculaire finale met een steile beklimming.

Vijf renners hopen het peloton voor te kunnen blijven tot deze slotklim en dat zijn Magnus Cort, Ryan Gibbons, Joan Bou en de Nederlanders Jetse Bol en Bert-Jan Lindeman. In het peloton neemt Trek-Segafredo echter de leiding voor leider Kenny Elissonde.