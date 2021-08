Dit heeft de Vuelta te bieden op dag 7: zes beklimmingen in eerste bergrit en uitkijken naar wat Roglič doet

Primož Roglič is opnieuw leider in de Vuelta. In de eerste echte bergrit moet ook hij zes beklimmingen afwerken. Op deze cols gaan we merken of Roglič bereid is om de leiderstrui te verdedigen, of hij die wel aan een vluchter wil schenken.

Na het vertrek in Gandia gaat het al snel bergop op Puerto la Llacuna, een klim van eerste categorie. Nadien volgt wat meer gematigd klimwerk met Puerto de Benilloba (derde categorie), Puerto de Tudons (tweede categorie), Puerto El Collao (tweede categorie) en Puerto de Tibi (derde categorie). Dan zitten we uiteraard wel nog maar aan vijf beklimmingen. Wat er op het einde van de rit aankomt, is zeker nog erg pittig. De aankomst ligt immers boven op Balcón de Alicante, een klim van eerste categorie die voor het eerst aan bod komt in de Vuelta. De renners zullen hier nog 8,4 kilometer moeten klimmen en de steilste stukken gaan boven de 10%. Niet min. BLIJFT VROEGE VLUCHT FAVORIETEN VOOR OF NIET? Strijdt een vroege vlucht hier voor de ritwinst of zijn het grote kannonen à la Roglič en Bernal die hier voor vuurwerk zorgen? Toen Roglič voor het eerst zijn rode trui kwijtspeelde, vond hij dat niet erg. Taaramäe viel echter letterlijk weg en Elissonde moest passen in de finale van rit 6. Zo kwam de leiderstrui toch weer in het bezit van de titelverdediger. Hoe blij is de kopman van Jumbo-Visma daar nu eigenlijk mee? Is Roglič bereid om door te zetten en deze Vuelta nu al helemaal naar zijn hand te zetten? Of wil hij toch liever iemand anders in de rode trui, zodat de last niet te zwaar om dragen wordt voor Jumbo-Visma. Daar gaan we zeker in de zevende Vueltarit een antwoord op krijgen.