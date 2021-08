🎥 Lotto met Steff Cras en Deense ploegmaat in top 10 in bergrit: "Slotklim verschrikkelijk, steiler dan Muur van Hoei"

Lotto Soudal heeft zich ook geroerd in de eerste bergrit van de Vuelta, met Steff Cras die top 10 kon rijden samen met ploegmaat Andreas Kron. De Deen reed naar de achtste plaats in de daguitslag, Cras kwam 40 seconden later binnen op plek negen.

Cras deed het verhaal van een zware aanvangsfase. "Het was de ogen open houden en zien dat je met de juiste jongens meesprong. Het was wel een beetje tactisch. Uiteindelijk kwamen we met drie renners van de ploeg in de kopgroep. Dan was er eerst controle en daarna wat aanvallen."

Ook bij Lotto lieten ze zich wat dat betreft niet onbetuigd. "Eerst ging Harm Vanhoucke volle bak in de afdaling. Op de voorlaatste klim heb ik tempo gereden opdat ik het gat een beetje kleiner kon maken. Dan heeft Andreas Kron gedemarreerd en was het hopen om weer vooraan te geraken." Hoe was de slotklim? "Verschrikkelijk, steiler dan de Muur van Hoei. Het was echt nog afzien."

Andreas Kron hoopt dat er later in de Vuelta nog een beter resultaat in zit. "We hadden gehoopt op de ritzege, maar de ploegprestatie was goed. Ik had niet de benen om voor de overwinning te gaan. Hopelijk kunnen we voor de ritzege gaan in andere etappes."