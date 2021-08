De toekomst is aan de Noren: gele trui Johannessen wint voor derde dag op rij in Franse bergen

In de Ronde van de Toekomst werd een lastige bergrit voor de tweede dag op rij gewonnen door de Noor Tobias Johannessen.

Donderdag versloeg hij zijn tweelingbroer nog, vrijdag was hij de beste op de Grand Colombier en zaterdag kon Tobias Johannessen voor de derde dag op rij vieren in de Tour de l'Avenir. Ditmaal was hij in een sprint bergop beter dan de Spanjaard Carlos Rodriguez en de Italiaan Filippo Zanna.

In het algemeen klassement heeft Johannessen nu meer dan 2 minuten voorsprong op Carlos Rodriguez en Zanna. Ook de Nederlander Gijs Leemreize maakt nog kans op een podiumplaats.

De Belgen, die zonder Henri Vandenabeele kopmanloos rondrijden, kwamen niet in het stuk voor en kwamen pas 20 minuten na winnaar Johannessen over de finish.

De kans is niet onbestaande dat Johannessen ook zondag als winnaar over de finish zal rijden. Met de Col de I'Iseran en de Col du Petit Saint-Bernard staat er weer heel wat klim- en klauterwerk op het menu.