Van der Schueren spreekt zich na eigen successen uit over ploeg van Van der Poel en diens blessure

Het is een jaar om in te kaderen voor Hilaire Van der Schueren. Successen in grote ronden, zoals bij de ritzeges van Van der Hoorn in de Giro en die van Taaramäe in de Vuelta, dat zijn ze bij Intermarché-Wanty-Gobert niet gewoon. Hilaire geniet, maar kan ook een ander team complimentjes geven.

Hoe heeft Van der Schueren de triomfen van Intermarché-Wanty-Gobert beleefd? "Zowel bij Taco van der Hoorn in de Giro als nu bij Rein Taaramäe in de Vuelta was ik emotioneel", bekent Van der Schueren in HLN. "Ik was er niet live bij, maar het zijn twee jongens die in mijn hart zitten. Ik ben een beetje hun papa, of hun opa."

TOPSPORT LIGT ZELDEN STIL

Een andere ploeg waar Van der Schueren veel respect voor heeft, is het team van de Roodhoofts. "Ik vind het vooral knap dat hun ploeg meer is dan Mathieu van der Poel. Ze zijn echt sterk in de breedte." Is het rugprobleem van Van der Poel te wijten aan overdaad? "Dat geloof ik niet. Rust roest. Topsport is zo geëvolueerd dat je nog zelden stilligt."

Ook al staat er geen wedstrijd op het programma. "Er wordt minder gekoerst, maar iedereen is constant bezig. Zo'n hoogtestage, dat is hard werken." Zou een Mathieu zich ook bij 'Team Hilaire' kunnen ontplooien? "Tuurlijk. Dat is niet moeilijk. Weet je wat ik mis: dat ik nog weinig jonge renners bezig zie. Tegenwoordig worden de selecties gemaakt op basis van wattages en tests, maar ik zie renners graag in de koers."