Lotto Soudal komt met update nadat renner valt tegen geparkeerde koersauto en moet opgeven

Lotto Soudal zat in de hoek waar de klappen vielen. Letterlijk. Het maakte al wat mee met wielrenner Kamil Malecki, die het eind vorig seizoen weghaalde bij CCC. Bij zijn overstap naar Lotto moest Malecki al revalideren en nu is de Pool opnieuw buiten strijd.

In de Ronde van Noorwegen was Kamil Malecki tegen een geparkeerde koersauto aangeknald. Het waren vooral schaafwonden die hij had opgelopen, maar de koers verderzetten zat er toch niet in. Malecki ging naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Lotto Soudal laat nu in een update weten wat die onderzoeken aan het licht hebben gebracht. Het valt gelukkig nog mee: er werden geen breuken vastgesteld bij Malecki. Wel zijn er behoorlijk wat schaafwonden en kneuzingen.

UPDATE: Luckily, further examinations revealed no fractures for Kamil, although he incurred quite some abrasions and bruises.



Wishing you a speedy recovery, Kamil! 💪

De Ronde van Noorwegen was nog maar de tweede koers die Malecki kon rijden in het shirt van Lotto Soudal. Eerder was hij ook actief in de Ronde van Denemarken.